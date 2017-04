Moschino lancia una capsule collection ispirata a Candy Crush

collabora conper creare una nuova capsule collection: la compagnia capeggiata da Jeremy Scott ha infatti presentato durante il Coachella festival una nuova linea d'abbigliamento ed alcuni accessori ispirati alla celeberrima game app.

Come potete osservare in calce all'articolo, la linea comprende costumi da bagno sia per uomini che per donne, insieme ad uno zaino e ad una cover per iPhone, tutto rigorosamente a tema Candy Crush. Gli articoli sono disponibili ora per l'acquisto direttamente sul sito online di Moschino, e saranno nuovamente presentati dal 21 al 23 aprile durante le prossime date del Coachella, festival musicale in atto in questi giorni in California.