Mothergunship: un frenetico FPS dagli autori di Tower of Guns

annunciano, il nuovo fps degli autori di Tower of Guns . Si tratta di un frenetico sparatutto in prima persona caratterizzato da elementi bullet-hell, in arrivo su PC, Xbox One e PS4: in cima alla notizia vi abbiamo riportato il trailer ufficiale.

Mothergunship si presenta a tutti gli effetti come un fps bullet-hell, dove bisogna evitare l'incessante pioggia di proiettili sparati dai nemici mentre si cerca di eliminarli. I giocatori avranno la possibilità di personalizzare le armi grazie a un sistema di crafting molto avanzato, e ci sarà modo di giocare in compagnia attraverso la modalità co-op (al momento non è chiaro se sarà disponibile sia online che in locale). Mothergunship è atteso per il 29 Dicembre 2017 su PC, Xbox One e PS4.