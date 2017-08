Mothergunship: un gameplay trailer per il nuovo FPS degli autori di Tower of Guns

hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer per, mostrando i vari aspetti che caratterizzano le meccaniche di gioco del titolo, come le dinamiche FPS e la personalizzazione dell'armamentario. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Annunciato ufficialmente lo scorso febbraio, Mothergunship è il nuovo gioco degli autori di Tower of Guns, un FPS bullet-hell in cui bisogna evitare l'incessante pioggia di proiettili sparati dai nemici. Gli utenti, inoltre, avranno la possibilità di personalizzare il proprio armamentario grazie a un avanzato sistema di crafting, preparandosi al meglio per affrontare le varie sfide proposte.

Mothergunship è atteso su PC, PS4 e Xbox One, ma è ancora sprovvisto di una data di lancio.