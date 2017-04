Mothergunship: gli sviluppatori non sono sicuri di raggiungere i 4K su PS4 Pro

Parlando ai microfoni di Gamingbolt , gli sviluppatori dihanno commentato il supporto a, anticipando che non sarà affatto semplice raggiungere la risoluzione 4K mantenendo un frame rate di 60 FPS. Discussa anche la possibilità di portare il gioco su

"Non ne siamo ancora sicuri. 4K/60 FPS suona molto bene, ma dipenderà da quanto vogliamo rendere concitate le varie situazioni di gioco.", dice Joe Mirabello, game director di Mothergunship che non ha tenuto nascosto il suo amore per la casa di Mario e Zelda: "Amo Nintendo e mi piacerebbe vedere Mothergunship su una loro console, ma onestamente non sono sicuro se riusciremo a portare il gioco su Switch. Si tratta di un'idea che potremmo considerare in futuro.". Mothergunship (che ricordiamo essere il sequel spirituale di Tower of Guns) è atteso per il 29 Dicembre 2017 su PC, Xbox One e PS4