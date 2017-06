MotoGP 17 arriva il 15 giugno insieme al nuovo MotoGP eSports Championship

: Tutti i piloti, le moto e le piste della stagione 2017 del, a cui aggiungere oltre 70 piloti storici. E poi la modalità Carriera Manageriale e il primo, che, in esclusiva per PS4 e PS4 Pro, permetterà di mettersi alla prova e dimostrare di essere il più veloce al mondo.

L’attesa sta finalmente per concludersi: il prossimo 15 giugno, il videogioco firmato da Milestone sarà disponibile per PS4, PS4 Pro, Xbox One e Windows PC/Steam. Un vero tributo, un omaggio videoludico al mondo delle due ruote. A cominciare dal sound design: i suoni, infatti, sono reali al 100%, grazie alla registrazione diretta delle moto. In più, l’intelligenza artificiale e la fisica di MotoGP17 sono state ulteriormente migliorate. Gli avversari sono più competitivi, i sorpassi e le collisioni iper realistiche, per un’esperienza di gioco del tutto appassionante e stimolante. Il clou arriva con i 60 frame per secondo, che garantiranno un maggior controllo della moto e un’esperienza di gioco più godibile e vicina alla realtà, per derapare come non mai e piegare da vero professionista.

Chi ama mettersi in gioco, oltre a completare la carriera da pilota a partire dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup, da quest’anno potrà anche cimentarsi nella modalità Team Manager, creando e gestendo un team MotoGP a tutti gli effetti. Si parte dalla Moto3 e si arriva fino alla classe regina, ma occorre selezionare per bene piloti e staff, dagli ingegneri ai nutrizionisti, puntando su moto sempre più competitive, per aumentare ulteriormente le prestazioni di tutto il team e attirare l’attenzione degli sponsor.

MotoGP 17 sarà giocabile sia offline, con gare singole e cronometrate, oltre all’imperdibile campionato, ma soprattutto online, grazie alla modalità Cooperativa e al nuovissimo e rivoluzionario MotoGP eSport Championship. Un’opportunità senza precedenti, un torneo esclusivo per PS4 e PS4 Pro, che offre a tutti la possibilità di sfidare i migliori giocatori al mondo. I 16 giocatori più veloci potranno qualificarsi attraverso 7 eventi online per aggiudicarsi l’accesso alla finalissima che si terrà in occasione del Gran Premio di Valencia e verrà trasmessa in diretta mondiale. In palio una fiammante BMW M240i e altri fantastici premi.