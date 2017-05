MotoGP 17: 1440p nativi e 60fps su PS4 Pro; assente il downsampling su TV FullHD

Nel corso di una recente intervista concessa a WccfTech,ha avuto modo di tornare a discutere di, nuova iterazione della serie dedicata alla stagione 2017 del Motomondiale.

Il lead programmer Michele Caletti si è soffermato in particolar modo sugli aspetti tecnici di tutte le versioni del titolo corsistico. Apprendiamo innanzitutto che MotoGP 17 girerà a 60fps su PC, PlayStation 4 e Xbox One (su console si parla più precisamente di framerate sbloccato).

Su PlayStation 4 Pro, invece, il titolo raggiungerà con più facilità il framerate target dei 60fps, nel mentre girerà ad una risoluzione nativa di 1440p, poi upscalati fino ai 4K. Confermato inoltre il supporto basilare all'HDR, il quale verrà migliorato in futuro con degli aggiornamenti software.

Brutte notizie invece per i possessori di pannelli FullHD: MotoGP 17 non presenterà alcun miglioramento grafico in questo caso, essendo il downsampling una feature non implementata dagli sviluppatori.

MotoGP 17 uscirà il 15 giugno su PC, PS4 e Xbox One. Seguendo questo collegamento, potete dare uno sguardo ad un trailer dedicato alla Carriera Manageriale del titolo di Milestone.