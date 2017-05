ha pubblicato oggi il primo trailer della modalitàdi, annunciata ufficialmente a inizio settimana. Camere televisive, l'altissima qualità raggiunta in ogni sequenza e il menù flow dedicato, spiegheranno step by step questa nuova modalità e vi permetteranno di calarvi nei panni di un vero Team Manager.

La modalià Carriera Manageriale permetterà ai giocatori di abbandonare temporaneamente la carriera di pilota per dedicarsi completamente alla gestione dei vari aspetti della squadra.

MotoGP 17 sarà disponibile dal 15 giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (Retail/Steam), versioni per altre piattaforme non sono ancora state annunciate.