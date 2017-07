MotoGP eSport Championship: Marquez ci rivela i segreti del circuito di Jerez

Quest'oggiha pubblicato un nuovo filmato didedicato alin cui Marc Marquez in persona ci svela come affrontare al meglio il circuito di Jerez de la Frontera.

Il MotoGP eSport Championship sarà strettamente connesso alle gare in calendario, con ben 6 eventi online che premieranno i 16 tempi migliori con la partecipazione alla finalissima. Si parte proprio con la pista spagnola: i giocatori avranno tempo fino al 6 agosto per registrare il miglior tempo in sella alla moto di Marc Marquez. Si prosegue con il circuito di Spielberg, in Austria, dal 10 al 20 agosto. Successivamente, dal 24 agosto al 3 settembre, sfrecceremo a Silverstone, in Gran Bretagna.