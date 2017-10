Nella giornata di oggiha pubblicato un breve teaser trailer dedicato alla sesta prova del, che proseguirà fino al 22 ottobre. Questa volta i testimonial sono Andrea Iannone e il team Suzuki. Trovate il filmato in apertura di notizia.

I giocatori dovranno gareggiare nel circuito australiano di Philip Island. Segnaliamo che si tratta dell'ultima occasione per qualificarsi per il gran finale sulla pista di Valencia, fissato all'11 novembre, in contemporanea con la conclusione del campionato 2017. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che MotoGP 17 è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One. Qui trovate le nostra recensione.