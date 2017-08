MotoGP eSports Championship: Espargaró svela i segreti del circuito di Spielberg

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo filmato didedicato al, in cui Pol Espargaró in persona ci spiega come affrontare al meglio il circuito di Spielberg in Austria. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il MotoGP eSports Championship è strettamente connesso alle gare in calendario, con ben 6 eventi online che premieranno i 16 tempi migliori registrati dai giocatori. Si è partiti con il circuito di Jerez de la Frontera, mentre adesso sarà il turno del circuito di Spielberg, in Austria, dove ci sarà tempo dal 10 al 20 Agosto per registrare il proprio record. Successivamente, dal 24 agosto al 3 settembre, si correrà a Silverstone in Gran Bretagna.

