Mount & Blade 2 Bannerlord sarà presente in forma giocabile all'E3 2017

ha annunciato chesarà presente in forma giocabile all'E3 . La demo disponibile nel corso dell'evento permetterà ai giocatori di prendere parte a una grande battaglia con centinaia di combattenti.

La software house ha poi confermato che pubblicherà diversi video gameplay per coloro che invece non potranno andare di persona all'evento losangelino. Armagan Yavuz, CEO e fondatore dello studio ha dichiarato: "Per la nostra compagnia lo scorso E3 è stato un grande successo e un'esperienza formativa. Quest'anno abbiamo in programma una fantastica demo e non vediamo l'ora di dare ai visitatori la più grande anteprima di Bannerlord". Ricordiamo che Mount & Blade II: Bannerlord è atteso esclusivamente su PC.