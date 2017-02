Mr Shifty e TumbleSeed arriveranno su Nintendo Switch

Durante il direct Nindies dedicato ai titoli indipendenti in arrivo su, la casa di Kyoto ha confermato la presenza dinel parco software della nuova console. A fondo pagina vi abbiamo riportato i due trailer ufficiali.

Realizzato da TinyBuild e Team Shifty, Mr. Shifty si presenta come un action game con la visuale dall'alto che ricorda Hotline Miami, un concentrato di pianificazione e riflessi pronti che metterà a dura prova le vostre abilità: l'uscita del gioco è prevista in esclusiva temporanea su Nintendo Switch ad Aprile, per poi approdare anche su PC, Mac, Xbox One e PS4.

TumbleSeed è un platform roguelike basato sulla fisica, un interessante esperimento sviluppato da Aeiowu in arrivo questa Primavera su Nintendo Switch, PS4, PC e Mac. A fondo pagina trovate i trailer dei due giochi con alcune scene di gameplay.