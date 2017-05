MSI annuncia la campagna di reclutamento Join the Dragon

: L'impegno dinel mondo del gaming non si limita solamente a mettere a disposizione gaming notebook e le più recenti tecnologie con le quali affrontare gli avversari nelle arene degli eSport, ma prevede anche un supporto ai gamer con l'obiettivo di consentirgli di realizzare i propri sogni.

La compagnia ha lanciato la campagna di reclutamento Join the Dragon. Per coloro che dimostreranno di possedere i requisiti, MSI prevede diverse possibilità di sponsorizzazione, che vanno dalla fornitura di periferiche gaming di qualità, tra cui cuffie, tastiere e mouse, al supporto nella realizzazione delle uniformi del team, passando per la visibilità sui canali social della Multinazionale, per arrivare all'assistenza di viaggio per alcuni eventi.

"Lo scopo di Team Dragon non è certo solo quello di apporre il nostro logo sulle magliette dei gamer, ma qualcosa di molto più ambizioso.", ha dichiarato Steven Yang, Country Manager di MSI Italy Notebook, che ha poi proseguito: "La nostra intenzione, infatti, consiste nell'offrire la possibilità ai giovani di talento di realizzare i loro sogni nell'ambito degli eSports, per arrivare in futuro, magari, a competere nei più importanti tornei a livello internazionale."

Al momento ci sono dieci posti disponibili e gli interessati possono proporre la propria candidatura registrandosi entro il prossimo 17 Maggio sul form presente sulla pagina Join the Dragon.