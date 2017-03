MSI Dragon Day 2017: la prima tappa sabato primo aprile

: Sabato 1 Aprile si svolgerà la prima tappa di. Sarà una giornata piena di divertimento in cui i partecipanti potranno sfidarsi a League of Legends, provare lo zaino VR One, toccare con mano il nuovissimo notebook con look mimeticoe portarsi a casa gadget firmati

I primi cinque classificati nel torneo di League of Legends si porteranno a casa un pacchetto di accessori firmati MSI del valore di 200 Euro. Ma non è finita: MSI offrirà, infatti, per i notebook della serie GS e GT uno zaino e un paio di cuffie gaming Steel Series in regalo più uno sconto di 100 Euro per tutti coloro che effettueranno l'acquisto dall'1 all'8 Aprile su Drako.it, mentre per chi comprerà un laptop della serie GE, GL o GP, nello stesso periodo sempre da Drako.it, lo sconto sarà di 50 euro e sarà abbinato alle cuffie in omaggio.

La prima tappa di MSI Dragon Day si terrà Sabato 1 Aprile dalle 11:30 alle 17:00 presso Drako.it in V.le Abruzzi 48 a Milano . Per maggiori informazioni e per iscrizioni potete cliccare qui.