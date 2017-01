MSI GS63VR Stealth Pro si aggiudica il premio Best Notebook of the EHA Community

Il laptop da giocoè stato premiato agli European Hardware Community Awards 2016. Questo riconoscimento è stato comunicato dall'European Hardware Association, organizzazione che include nove tra i principali media online specializzati con un'audience complessiva di oltre 22 milioni di persone in tutto il continente.

Questa grande comunità composta da esperti e appassionati di tecnologia di tutta Europa ha eletto vincitore il notebook di casa MSI grazie, in particolare, all'estrema versatilità e al suo look davvero stiloso. MSI GS63VR Stealth Pro si è, infatti, distinto per essere molto più che una "macchina da gioco", rappresentando anche un ottimo compagno nelle attività quotidiane e una soluzione perfetta per chi ricerca un notebook compatto, elegante e con performance di alto livello.

In prima linea tra i notebook per il gaming con display da 15 pollici più leggeri al mondo, MSI GS63VR Stealth Pro è equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 e offre supporto alla realtà virtuale, oltre a vantare un sistema di raffreddamento allo stato dell'arte e un audio in grado di soddisfare anche i più esigenti. Uno chassis dello spessore di appena 17.9mm realizzato in una speciale lega ultraleggera di magnesio e litio, che consente di contenere il peso complessivo fino a 1.89kg, rende MSI GS63VR Stealth Pro ideale per giocatori, casual user e professionisti frequentemente on the go, che potranno portarlo sempre con sè in ogni loro spostamento.