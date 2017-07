MSI lancia la promozione Summer Fun Time dedicata ai notebook gaming

presenta l'iniziativa promozionale, grazie alla quale coloro che acquisteranno fino a fine luglio alcuni dei modelli di notebook gaming delle serie GS, GT e GE riceveranno di bundle una serie di gadget davvero imperdibili.

Grazie alle loro performance e al loro design ultrasottile, i laptop della serie GS hanno riscosso unanimi consensi dai giocatori di tutto il mondo che, insieme alla loro straordinaria portabilità, ne hanno potuto apprezzare l'elevato livello delle esperienze di gioco che offrono. Coloro che acquisteranno entro il 31 Luglio 2017 la selezione di proposte della famiglia GS incluse nell'iniziativa Summer Fun Time, riceveranno in bundle un pratico zaino firmato MSI, un simpatico kit di mattoncini da costruzione e un gaming mouse MSI.

Grintose finiture che riprendono il look delle più belle auto sportive, tastiere gaming e componentistica di ultima generazione caratterizzano, invece, i laptop della serie GE, che su alcuni modelli, grazie a questa straordinaria promozione estiva, prevede in bundle uno zaino MSI, un mouse pad, uno sticker e un simpatico gadget di Lucky, l'ormai famosa mascotte MSI. Nell'iniziativa Summer Fun Time non poteva poi essere inclusa anche una selezione di modelli della serie GT, lo stato dell'arte in fatto di gaming laptop, che offrono un bundle particolarmente ricco composto da zaino MSI, sticker, e simpatici gadget con la mascotte Lucky.

Per alcuni specifici modelli, come, ad esempio, GT83VR 7RE (Titan SLI) e GT72VR 7RE (DominatorProDragon), inoltre, è persino attiva una doppia promozione che, oltre a quanto previsto dal bundle della Summer Fun Time, offrirà in regalo anche un'ergonomica poltrona da gaming, per rendere più comoda e confortevole ogni sessione di gioco e il gioco Mass Effect Andromeda. La campagna promozionale Summer Fun Time sarà attiva fino al 31 Luglio 2017, salvo esaurimento scorte.