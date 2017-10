MSI lancia X399 SLI Plus, la nuova motherboard per Ryzen Threadripper

annuncia la disponibilità della nuova, mainboard pensata per il mercato professionale. Soluzione ideale per i creatori di contenuti che sono alla ricerca delle più elevate performance, la scheda si rivolge in particolare ai progettisti che desiderano realizzare una workstation sfruttando al meglio le CPU

Equipaggiata con dissipatori dotati di una robusta placcatura, componentistica di classe militare (Military Class V) e diverse funzionalità che ne migliorano le performance, la nuova X399 SLI PLUS rappresenta la migliore scelta per i professionisti che ricercano velocità e stabilità. Con un design all-black, la nuova X399 SLI PLUS è la prima proposta di una nuova generazione di mainboard della serie PRO a offrire la possibilità di personalizzare la propria workstation con gli effetti luminosi messi a disposizione dalla tecnologia Mystic Light RGB.

Lightning USB 3.1 Gen2 garantisce poi la certezza di sfruttare al meglio la larghezza di banda della tecnologia USB 3.1, mentre M.2 Shield v2 aiuta a massimizzare le performance delle unità SSD M.2, stabilizzando i segnali e prevenendo i rischi di throttling. Per prevenire possibili danni causati dalle pesanti schede grafiche e assicurare la massima durata, inoltre, MSI ha corazzato i tradizionali slot PCI-E in robusto acciaio.

Ogni funzionalità è stata progettata e testata per raggiungere i più elevati standard qualitativi nell'ottica di assicurare i più elevati livelli di longevità e performance. Ulteriori e importanti caratteristiche della nuova X399 SLI PLUS sono poi: DDR4 Boost, Turbo M.2 con supporto RAID, Audio Boost, X-Boost, Network Manager e molto altro.