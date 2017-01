MSI presenta al CES 2017 nuove serie di notebook pensati per 4K e VR

presenta al CES nuove serie di notebook equipaggiati condi settima generazione, la piattaforma che consente di raggiungere nuove vette nell'ambito del gaming 4K e della VR, con audio Nahimic VR 7.1 e schede grafiche NVIDIA GeForce GTX1050 Ti e GTX1050.

In occasione di CES 2017, al via oggi, e in concomitanza all'annuncio di Intel, MSI ha presentato e si accinge a immettere sul mercato diverse serie già equipaggiate con la piattaforma Core i7 (KabyLake): GT83VR, GT73VR, GT72VR, GT62VR, GS73VR, GS63VR, GS43VR, GE72VR, GE62VR, GP62VR, GP72VR, GP62MVR, GP72/GP62 e GL72/GL62.

Grazie alle nuove CPU con cui sono equipaggiati i nuovi notebook targati MSI, i gamer possono aspettarsi un incremento prestazionale dal 15% (non-OC) al 25% (OC), che andrà a velocizzare ambiti quali i calcoli, i video 4K e il multimedia, portando beneficio sostanziosamente a chiunque usi il PC per il gaming, per un utilizzo saltuario o per il proprio lavoro, e andrà a migliorare anche le esperienze con la realtà virtuale. Per i più fortunati che sono in possesso di un visore VR, come, ad esempio, HTC Vive, i nuovi notebook dotati di CPU Core i7 di settima generazione saranno in grado di assicurare un'esperienza di realtà virtuale ancora migliore, rendendo le applicazioni di VR ancora più fluide e veloci. Inoltre, gli appassionati di realtà virtuale potranno apprezzare, in esclusiva su alcuni modelli di notebook MSI, l'audio Nahimic VR 7.1 con tecnologia Nahimic 2+.

Ma le novità tecnologiche dei nuovi laptop non sono terminate, perchè sono dotati anche delle schede grafiche NVIDIA GeForce GTX1050 Ti e GTX1050 in versione mobile, annunciate sempre in occasione della kermesse di Las Vegas. La GeForce GTX 1050 Ti assicura fino al 15% di performance in più della precedente GTX965M, mentre la GTX 1050 andrà a sostituire la GTX960M rivolgendosi, quindi, ai power user e a chi ricerca elevate prestazioni con i giochi. Infine, MSI ha migliorato nei nuovi notebook anche la sezione audio introducendo ESS SABRE HiFi audio DAC, in modo da assicurare con i propri laptop un'esperienza al top a 360°.