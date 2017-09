MSI tra i grandi protagonisti della Milan Games Week 2017

annuncia la propria presenza, che si svolgerà dal 29 Settembre al 1 Ottobre 2017 presso Fiera Milano Rho e che vedrà l'Azienda impegnata su diversi fronti e presente in diverse aree con i propri prodotti.

I visitatori della kermesse milanese, infatti, avranno diverse possibilità di toccare con mano e testare le straordinarie caratteristiche delle più recenti proposte dedicate al gaming firmate MSI. Presso lo stand TGL-MSI, padiglione B12 dedicato a TGL (TRUE GAMERS LEAGUE), realizzato in collaborazione con Netgear e HyperX, sarà possibile giocare con i titoli multiplayer più hot del momento, come ad esempio Overwatch, CS:GO e PUBG, su PC desktop come i potentissimi Aegis 3/X3, i compatti Trident 3 e i sorprendenti Nightblade MI3. A disposizione di coloro che recheranno presso lo stand MSI vi saranno poi anche i nuovissimi gaming notebook delle serie GE63VR e GE73VR, con display rispettivamente da 15" e 17", entrambi caratterizzati da un originale design che ricorda il look delle auto sportive, nonché l'attesissimo GT75VR Titan, una proposta che rappresenta lo stato dell'arte del gaming su mobile.

MSI sarà poi ampiamente presente con le proprie soluzioni anche presso gli stand di Microsoft e Intel, nonché nell'Arena, dove il 30 Settembre si svolgerà la finale con Overwatch. In quest'occasione sul palcoscenico, infatti, saranno presenti ben 12 PC Infinite A, mentre nella Warm-up Area sarà possibile vedere all'opera gli Aegis 3, i Trident 3 e i Nightblade MI3. Tra i brand leader a livello mondiale nel mercato del gaming, MSI ambisce a divenire il marchio che gode della maggior fiducia a livello globale nei settori del gaming e degli eSport. I valori dell'Azienda sono improntati all'insegna di un costante impegno nel raggiungimento di nuove conquiste nell'ambito del design, della ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione tecnologica, puntando costantemente al miglioramento e all'attestarsi sempre come pioniere nel mercato.