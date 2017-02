ha oggi annunciato un nuovo personaggio giocabile che si unirà al roster di: si tratta di, protagonista del recente, action-RPG sviluppato dae disponibile su PlayStation 4.

Se curiosi di ammirare William in azione all'interno di Musou Stars, vi consigliamo di guardare il video che vi riportiamo in calce dal minuto 1:04:30 al minuto 01:08:00.

Musou Stars, titolo che include al suo interno una moltitudine di personaggi presenti nei franchise di Koei-Tecmo, uscirà il 30 marzo in Giappone per PlayStation 4 e PlayStation Vita; al momento non abbiamo alcuna informazione circa la data di uscita del titolo in Occidente.