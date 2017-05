Mutant Chronicles Luna City Codename 39: nuova avventura grafica tutta italiana

Dal 19 al 21 maggio si terrà in quel di Bologna Svilupparty , evento videoludico nato per celebrare e valorizzare gli sviluppatori indipendenti italiani. In questa occasione, sarà presente anche, avventura grafica punta e clicca e prima opera di

Il gioco, caratterizzato da tinte techno-fantasy dieselpunk, è ambientato nei primi anni '90 nell'universo di Mutant Chronicles e ci racconta la storia di Chris Crescent, un uomo senza memoria con un computer iper-avanzato impiantato nel cervello che, nel tentativo di sventare i piani di un'organizzazione chiamata Progetto 39, si troverà ad affrontare i fantasmi del suo passato.



Mutant Chronicles Luna City: Codename 39 non presenta al momento una finestra di lancio e vedrà la luce esclusivamente su PC. Il gioco sarà presente allo Svilupparty 2017 di Bologna, in questa occasione scopriremo probabilmente nuovi dettagli sul progetto.