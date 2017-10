Mutant Mudds Collection annunciato per Nintendo Switch

Jools Watsham, designer di, ha annunciatoper, una raccolta che comprende i platformaggiungendo un inedito puzzle game.

Mutant Mudds è un platform indie originariamente pubblicato sulle console della famiglia 3DS, piattaforma ottimamente utilizzata per via del 3D e della caratteristica di gioco che permetteva di interagire con i due sfondi del livello per progredire. A completare il pacchetto troviamo inoltre Mudd Blocks, un nuovo puzzle game che ha come protagonisti i personaggi del platform.

Al momento Mutant Mudds Collection per Nintendo Switch non dispone ancora di una data d'uscita ufficiale, ma resta comunque atteso per la fine dell'anno.