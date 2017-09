MX vs. ATV All Out annunciato per PC, Xbox One e PlayStation 4 con un trailer

hanno annunciato, nuovo capitolo della serie fuori strada che verrà pubblicato sunei primi mesi del 2018.

Il titolo si presenta come l'esperienza definitiva per gli appassionati delle corse off-road, e darà la possibilità ai giocatori di personalizzare il proprio pilota e gareggiare in grandi spazi aperti a bordo di tutta una serie di veicoli, tra i quali moto da cross e ATV.

Ci si potrà divertire in partite multigiocatore locale in split screen o partecipare a gare online fino ad un massimo di 16 giocatori. Non mancano inoltre le diverse tipologie di corsa, come Supercross, Nationals, Opencross, Waypoint, Tag e altro ancora. Trovate il trailer d'annuncio in testa alla notizia, mentre scorrendo in basso potete consultare le prime immagini di MX vs. ATV All Out che, ricordiamo, uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 all'inizio del 2018.