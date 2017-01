MXGP 3 annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

Milestone ha annunciato MXGP3 The Official Motocross Videogame, in arrivo durante la primavera su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4. Per l'occasione, è stato pubblicato anche il trailer di debutto del gioco.

Il nuovo capitolo di MXGP, dedicato alla stagione 2016, offre al giocatore un’esperenza di gioco dinamica e sempre più godibile grazie ad una serie di novità grafiche e tecniche introdotte dal nuovo motore grafico Unreal Engine 4 che porterà l’esperienza di gioco ad un nuovo sorprendente livello.

Apri il gas e preparati a sfidare condizioni meteo imprevedibili e dinamiche per una competizione unica nel suo genere. Dal sole alla pioggia intensa, ogni cambiamento influirà in maniera decisa sulla visibilità del pilota e sulle condizioni del terreno altamente deformabile mettendo a dura prova anche il giocatore più esperto. Ed è proprio sul terreno che si gioca la sfida più dura: fango, polvere, deformazioni dinamiche la faranno da padrone mentre il suono dei motori lanciati a tutta velocità, potenziato grazie ad un engine nuovo di zecca, si fonderà con i rumori ambientali delle motoseghe.

E se l’incisiva svolta generazionale decretata dall’utilizzo del nuovo motore grafico non dovesse essere sufficiente a soddisfare i palati esigenti, i giocatori ritroveranno una modalità carriera e una customizzazione potenziate insieme a tutti i piloti ufficiali MXGP e MX2 2016, i tracciati ufficiali, incluso l’MXoN, sia in modalità off-line sia in quella on-line.