ha pubblicato un nuovo videoincentrato sui cambiamenti delle condizioni metereologiche: gli sviluppatori hanno previsto vari stati meteo in grado di influenzare la tenuta delle moto su pista.

Ogni cambiamento climatico (dal sole alla pioggia) avrà una determinata influenza sulle abilità dei piloti e sulle condizioni del terreno, così da garantire un'esperienza simulativa ancora più realistica.

MXGP 3 The Official Motocross Videogame sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows dal 12 maggio, questa estate il team italiano pubblicherà anche altri due titoli, ovvero MotoGP 17 e Gravel, nuova IP presentata lo scorso mese di marzo.