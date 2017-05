MXGP 3: il nuovo video gameplay ci porta nel circuito di Kegums

ha pubblicato sul proprio canale un nuovo video gameplay di, il gioco ufficiale della FIM Motocross World Championship, in cui ci viene mostrato un frammento di gara nel circuito lettone di Kegums.

Il filmato permette di farci un'idea del gameplay, della resa della pista e del comportamento dei piloti controllati dal computer. A partire da 0:49 secondi, inoltre, è possibile osservare la modalità in prima persona. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che MXGP 3 The Official Motocross Videogame sarà disponibile a partire dal prossimo 12 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima e un recente trailer incentrato sulle condizioni meteorologiche.