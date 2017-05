MXGP 3: trailer e dettagli per l'editor delle moto

ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sulla personalizzazione delle moto e dei piloti. Il gioco presenta oltre 300 componenti (il 40% in più rispetto a) e oltre 75 brand a cui affidare il destino della propria carriera virtuale.

MXGP 3 The Official Motocross Videogame sarà disponibile da venerdì 12 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC, per maggiori dettagli sul nuovo racing game di Milestone vi rimandiamo alla nostra prova di MXGP 3.