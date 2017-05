MXGP3 disponibile oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC

annuncia cheè disponibile a partire da oggi sugli store digital e fisici su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 69,99€ e PC/Steam al prezzo di 49,99€.

Per poter salire sul podio e vincere il campionato, bisognerà essere pronti a gareggiare su tutte le piste ufficiali del campionato 2016, incluso MXoN, sfidare condizioni meteo imprevedibili e aprire il gas su un terreno altamente deformabile, talvolta al limite del praticabile, per sfide ad alto tasso adrenalinico.

I giocatori che acquisteranno MXGP3 The Official Motocross Videogame avranno accesso a:

Un’esperienza di gioco ultrarealistica, grazie agli incredibili miglioramenti a livello di grafica, fisica ed audio, garantiti dal nuovo motore grafico Unreal Engine 4

Tutti i piloti, le moto, le piste della stagione 2016, incluso il Monster Energy FIM Motocross of Nations

La modalità Carriera, che permetterà al giocatore che parte dalla categoria MX2, gara dopo gara, di accrescere la propria reputazione e competere con gli altri riders per diventare il nuovo campione del MXGP World Championship

Un livello di personalizzazione ancora più completo di moto e pilota: più di 300 componenti ufficiali di oltre 75 brand tra cui scegliere, cioè il 40% in più rispetto al passato

Una delle feature più amate e richieste di sempre da tutti i fan della serie MXGP, ben 10 modelli di moto a 2 tempi, caratterizzate da una fisica ed un audio dedicato, utilizzabili all’interno di tutte le modalità di gioco

Contestualmente all’uscita del gioco, da oggi sarà possibile acquistare l’esclusivo Season Pass disponibile per PlayStation 4 al prezzo di 14,99€. Sarà possibile scaricare, non appena disponibili, i seguenti contenuti:

• MXGP3 - Credits Multiplier (disponibile a partire da oggi)

• MXGP3 - Monster Energy SMX Riders Cup (a partire dal 29 Giugno)

• MXGP3 - Additional Tracks (a partire dal 27 Luglio)

Con il primo DLC Credits Multiplier, disponibile su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 4,99€, sarà possibile moltiplicare i propri crediti dopo ogni gara ed in ogni modalità di gioco, per raggiungere più velocemente il gradino più alto del podio.