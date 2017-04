My Nintendo: disponibili nuovi premi a tema Yoshi e Pikmin

Il catalogo di premi My Nintendo ha aggiunto nuovi premi a tema Yoshi e Pikmin. In particolare, i giocatori potranno riscattare un buono sconto per due titoli Nintendo Selects: Yoshi's New Island per Nintendo 3DS e Pikmin 3 per Wii U.

In aggiunta, i punti guadagnati permetteranno il download del tema esclusivo per console 3DS: "La siesta primaverile di Yoshi". I giocatori Wii U possono invece ottenere uno sconto per tre contenuti scaricabili di Pikmin 3. Di seguito vi elenchiamo l'elenco completo dei nuovi premi messi a disposizione sul catalogo My Nintendo:

La siesta primaverile di Yoshi - Tema Menu Home per Nintendo 3DS - 20 Punti d'oro

- 20 Punti d'oro 20% di sconto su Yoshi's New Island - 40 Punti d'oro

- 40 Punti d'oro 20 % di sconto su Pikmin 3 - 50 Punti d'oro

- 50 Punti d'oro Contenuto scaricabile di Pikmin 3 : Doppio set nuovi scenari 12-15 (2x) - 50 Punti d'oro

: Doppio set nuovi scenari 12-15 (2x) - 50 Punti d'oro Contenuto scaricabile di Pikmin 3 : Combatti i nemici! Scenari 7-10 - 20 Punti d'oro

: Combatti i nemici! Scenari 7-10 - 20 Punti d'oro Contenuto scaricabile di Pikmin 3: Arraffa tutto! Scenari 7-10 - 20 Punti d'oro

A proposito di Pikmin, durante il Nintendo Direct di questa mattina è stato annunciato Hey! Pikmin, titolo platform in arrivo nel 2017 su Nintendo 3DS.

I premi sopraelencati sono validi fino alla data 01/07/2017 alle ore 9:00.