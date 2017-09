N++ Ultimate Edition arriverà su Xbox One a ottobre

Nella giornata di oggiha finalmente annunciato la data di uscita di N++ Ultimate Edition su Xbox One. L'apprezzato platform sarà disponibile sulla console current gen di Microsoft a partire dal prossimo 4 ottobre.

Questa versione include più di 4.000 livelli, di cui 60 totalmente inediti realizzati per la Ultimate Edition. Confermata anche la presenza della co-op locale e della modalità Race per due giocatori, oltre al nuovo livello di difficoltà Hardcore per gli utenti che vogliono una sfida ancora più ardua. In apertura di notizia potete osservare il trailer di lancio di N++ ultimate Edition per Xbox One. Il filmato vi offre una panoramica del gameplay e delle modalità disponibili.