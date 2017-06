ha annunciato chesarà disponibile su Xbox One durante l'estate. Il gioco è stato lanciato nel 2015 su PC e PlayStation 4 e si appresta ora ad arrivare anche sulla console

N++ Ultimate Edition presenta oltre 4.000 livelli, di cui 60 totalmente inediti e realizzati appositamente per la Ultimate Edition del gioco. Questa edizione include anche il supporto per la co-op locale e la modalità Race per due giocatori, oltre al nuovo livello di difficoltà Hardcore pensato per coloro che cercano una sfida complessa ed appagante. Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita di N++ Ultimate Edition.