Nacon presenta il compact controller Wired con licenza ufficiale PlayStation 4

amplia la sua gamma di accessori presentando il nuovo Compact Controller Wired per PlayStation 4 (PS4), con licenza ufficiale, disponibile da novembre 2017.

Il modello Include funzionalità innovative come il touch pad, jack per cuffie stereo e motori di vibrazione, Compact Controller Wired by NACON garantisce una performance ottimale per i giocatori più giovani e coloro i quali preferiscono un controller più piccolo e maneggevole. La sua straordinaria ergonomia assicura un comfort completo, anche per lunghe sessioni di gioco! Compact Controller ha una finitura soft touch ed è disponibile in una vasta gamma di colori opachi: Nero, Grigio, Rosso, Blu e Arancione.

I Compact Controllers Wired saranno disponibili anche in versione Luminosa Blu, Verde e Rosso a partire dal mese di novembre. Questi controller dall’elegante design trasparente, dispongono delle stesse caratteristiche del compact controller, differenziandosi per la presenza dei LED colorati che offrono una gamma di effetti luminosi straordinari.

Le nuove linee di controller NACON Compact Controller Wired e Compact Controller Wired Luminosi, saranno disponibili in tutta Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India & Oceania dal mese di novembre al prezzo consigliato al pubblico di 39,90€ (Iva Inclusa).

Caratteristiche tecniche della gamma Compact Controller Wired by NACON:

Cavo di 3 per controllo wired della console PlayStation4

2 motori di vibrazione

Tasti SHARE, OPTIONS e PS

Touch pad

Indicatore* LED dello stato del giocatore

Jack 3,5mm per cuffie stereo

Finitura soft touch o case completamente trasparente illuminato con LED

Compatibile con PC (X-Input)

I Compact Controllers Wired sono la nuova linea di accessori gaming che si aggiunge all’offerta dei prodotti NACON con licenza Sony Interactive Entertainment Europe, affiancandosi al Revolution Pro Controller e il più recente Revolution Pro Controller 2 – fornendo ai giocatori PS4 ancora più possibilità di gioco.