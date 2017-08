Nacon Revolution Pro Controller 2: trailer di presentazione per il nuovo pad PS4

ha pubblicato il trailer di presentazione in italiano del, il nuovo pad con licenza ufficialepensato per ottenere le massime prestazioni nel gaming competitivo. Il video è visionabile in cima alla notizia.

In seguito al successo del primo modello di Nacon Revolution Pro Controller, il team Nacon ha lavorato duramente per soddisfare le richieste della community, aggiungendo nuove e innovative caratteristiche, tutte spiegate nel nuovo trailer di presentazione.

Di seguito vi elenchiamo le caratteristiche del nuovo Nacon Revolution Pro Controller 2:

Nuovo software di configurazione UI

Nuova connessione wired USB Type-C

Stick destro e sinistro completamente configurabili (comprese zona morta e curva di risposta)

Possibilità di settare la croce direzionale su 4 o 8 direzioni, ideale per ogni genere di gioco

Configurazione manuale delle shortcut M1/M2/M3/M4 in modalità PS4 Control mode

Totalmente compatibile su PC

Software di configurazione compatibile Mac OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra) systems

Oltre alle caratteristiche sopra descritte, il Revolution Pro Controller 2 è dotato di un ingresso per connettore USB-C, per rendere l'utilizzo ancora più semplice e sicuro. La periferica sarà disponibile nel corso dell’estate 2017 in Europa, Africa, Medio Oriente, Russia, India e Oceania.