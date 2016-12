Nacon Revolution Pro Controller: l'Unboxing del joypad per PS4 e PlayStation 4 Pro

Il nuovodiper PS4 e PlayStation 4 Pro è un vero gioiello: un pad dotato di un'ottima ergonomia, materiali di qualità, ed una disposizione dei tasti aggiuntivi molto intelligente. Posizionamento asimmetrico delle leve analogiche, un D-Pad funzionale, tasti grandi e dal buon feedback.

Ma il vero punto di forza del Revolution è la presenza di un software con cui è possibile non solo di riconfigurare la funzione dei tasti, ma lavorare sulla sensibilità di stick analogici e trigger. Il feeling generale può variare in maniera sensibile, e chi ama cucire il sistema di controllo attorno alle proprie esigenze non potrà chiedere di meglio.



Il peso regolabile e l'input lag ridotto sono le ultime chicche: se desiderate un controller più performante rispetto al DualShock, ad un prezzo abbordabile e proporzionato al prodotto, potete prendere in seria considerazione l'acquisto del Nacon Revolution Pro Controller.