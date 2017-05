NAEMO: una nuova avventura grafica tutta italiana per PC

è una nuova avventura grafica sviluppata dall'omonimo studio di sviluppo italiano. Il gioco sarà presente al prossimodi Bologna, occasione in cui potremo conoscere qualche dettaglio in più su questo interessante progetto.

Naemo è anche il nome del protagonista, un bambino umanoide che all'improvviso si sveglia su un'isola abitata da piccole creature. Il personaggio non sa parlare, e non ricorda nulla della sua vita passata, ma basterà poco per capire che le piccole creature dell'isola lo attendevano da molto tempo: grazie al suo aiuto, infatti, potranno finalmente scoprire cosa si nasconde oltre il confine, dove nessuno è mai andato prima. Non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto.