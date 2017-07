Namco Museum disponibile da domani su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Come confermato dacon un comunicato stampa,sarà disponibile da domani in formato digitale in Europa e Australasia sull'eShop di Nintendo Switch.

Namco Museum è una raccolta di classici e famosi giochi arcade che include Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga ‘88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Splatterhouse eTank Force. Questa collezione comprende anche Pac-Man VS., un titolo per quattro giocatori basato sulla serie di Pac-Man creata da Toru Iwatani. Nintendo ha sviluppato Pac-Man VS. nel 2003 sotto la supervisione del leggendario game designer Shigeru Miyamoto.

Con Namco Museum, i giocatori torneranno nel periodo in cui i cabinati regnavano supremi. Per i più appassionati, i titoli (escluso Pac-Man VS.) supportano un sistema di classifiche online, permettendo di vedere la propria posizione rispetto ai migliori giocatori del mondo. Tutti i nostalgici degli arcade potranno ora trasformare il proprio Nintendo Switch in un cabinato in miniatura, ruotando in verticale la console portatile, per avere uno schermo più sottile e alto, che replica esattamente l’esperienza arcade originale.

In Pac-Man VS., tre giocatori collaborano nei panni dei celebri fantasmi per dare la caccia al quarto giocatore, che invece veste i panni di Pac-Man, dovendo quindi evitare i fantasmi e ripulire il labirinto da tutti puntini. Per giocare sono richieste due unità Switch, con un massimo di tre fantasmi che giocheranno su una console e Pac-Man sull’altra. Un’app scaricabile gratuitamente sarà disponibile sul Nintendo eShop. Questa app permette da 1 a 3 giocatori di unirsi a una sessione multiplayer di Pac-Man VS. ospitata su una Nintendo Switch, consentendo delle partite multiplayer usando 2 console Switch e una copia del gioco.