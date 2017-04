Namco Museum uscirà su Switch durante l'estate

ha annunciato chesarà disponibile su Nintendo Switch durante l'estate. La raccolta includerà dieci diversi titoli, riproposti con varie migliorie tecniche, supporto per il multiplayer (in rete e in locale) e le classifiche online.

Namco Museum permetterà di rigiocare con Pac-Man, Dig-Dug, Galaga, Galaga '88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, SkyKid, Splatterhouse e Tank Force, i quali supporteranno anche la visualizzazione verticale di Switch. Confermata la presenza di artwork, bozzetti preparatori e dettagli sullo sviluppo di tutti i titoli proposti.