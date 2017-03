Naoki Yoshida svela nuovi dettagli su Final Fantasy XIV: Stormblood

Durante il PAX East di Boston, Naoki Yoshida diha rivelato nuovi dettagli su, prossima espansione di, in arrivo a giugno su PlayStation 4 e PC.

Yoshida ha ammesso di non amare particolarmente la Cleric Stance ma nonostante questo l'opzione resterà attiva, seppur con alcune modifiche al combat system. La prossima espansione rimuoverà anche le restrizioni settimanali su Alexander Savage e Dun Scaith, inoltre in futuro sarà possibile visitare anche le terre degli Sharlayan.

Con l'arrivo di Stormblood, Enochian subirà profonde modifiche, tuttavia al momento non ci sono altri dettagli in merito. Il producer ha poi confermato che il team è al lavoro anche us aggiornamenti per l'Eternal Bond, le modifiche dovrebbero arrivare con una delle prossime patch. Confermata anche la possibilità di arrampicarsi su strutture particolarmente elevate e punti difficili da raggiungere, anche se queste zone saranno ben nascoste all'interno della città di Kugane.

Naoki Yoshida si è poi soffermato sui dungeon, i quali vedranno la presenza di eventi stagionali per mantenere viva l'attenzione dei giocatori, mentre non ci sono piani per nuovi set bonus per gli equipaggiamenti dei raid, almeno per il momento. I raid vedranno in ogni caso l'arrivo di nuovi contenuti ma il team non è ancora pronto a rivelare dettagli in merito. Infine, viene rivelato che i personaggi minori dell'universo di Final Fantasy XIV riceveranno maggiori attenzioni in Stormblood.