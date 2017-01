Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4: gameplay trailer per Road to Boruto

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 sta per ricevere la sua prima grande espansione con Road to Boruto. Per l’occasione, Bandai Namco e CyberConnect2 hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer con i nuovi contenuti dell’aggiornamento.

Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki, Naruto Uzumaki (versione Road to Boruto) e Sasuke Uchiha (versione Road to Boruto) saranno i nuovi personaggi giocabili all’interno del picchiaduro basato sull’anime e il manga di Naruto. Non si tratterà di semplici reskin di soggetti già visti, ma ogni nuovo lottatore godrà di un moveset unico, che potrà essere esplorato nelle modalità Free Battle o Story Mode.

L’espansione Road to Boruto potrà essere acquistata al costo di 19,99 $ su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 3 febbraio 2017. Chi non fosse in possesso di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, potrà inoltre acquistare la versione comprensiva di espansione per 49,99 $; quest’ultima sarà disponibile nel nostro mercato solo in versione digitale, mentre è prevista la copia retail per il mercato nordamericano.