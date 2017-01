Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: trailer di lancio del DLC Road to Boruto

Per festeggiare l’imminente arrivo dell'espansioneperha pubblicato il trailer di lancio del DLC.

Fai il tuo ingresso nella favola di Boruto e vivi una nuova storia nella quale Boruto lotta contro Naruto, il proprio padre. Sperimenta i test Shinobi per mostrare le tue abilità, sconfiggi Konohamaru e guadagna denaro e oggetti di gioco. Road to Boruto e il pacchetto completo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto saranno disponibili dal 3 febbraio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC in Europa.