Naruto Shippunden: Ultimate Ninja Storm Legacy e Trilogy sono ora disponibili

è lieta di annunciare chesono disponibili a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e Steam.

A seguire vengono elencati i contenuti dei due giochi:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy , disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam, include tutti i titoli pubblicati di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, vale a dire Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 1, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto. Le versioni retail per PlayStation 4 e Xbox One includono un'esclusiva confezione in metallo, un artbook di Naruto e un disco bonus con un anime.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy è disponibile da oggi in formato digitale per PlayStation 4, Xbox One e STEAM. Questa raccolta digitale è composta da Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 1, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Ciascun gioco è anche acquistabile singolarmente nella rispettiva versione digitale per PlayStation 4, Xbox One e Steam.

Entrambe le raccolte sono disponibili a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy, in particolare, può essere acquistato anche in edizione retail su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC è disponibile esclusivamente nel formato digitale su Steam.