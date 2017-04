Naruto to Boruto: Shinobi Striker annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC

ha annunciato ufficialmente, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato anche il trailer di debutto del gioco.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker, i giocatori si potranno sfidare in combattimenti 4 vs 4 con tutti gli otto ninja contemporaneamente. Naruto to Boruto: Shinobi Striker offre gli amati personaggi di Naruto, inclusi Naruto, Sasuke e Team 7. Il gioco presenta uno stile grafico innovativo con colori vividi e un gameplay dinamico caratterizzato da combattimenti in terza persona che consentono ai giocatori di sfruttare la verticalità dell’arena con corse e salti verso aree sopraelevate.

I giocatori potranno scegliere di giocare in modalità co-op insieme agli amici e guidare le squadre verso la vittoria per diventare i migliori ninja online. Naruto to Boruto: Shinobi Striker sarà disponibile prossimamente su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam.