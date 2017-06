Sull'ultimo numero di Weekly Jump (disponibile da oggi nelle edicole giapponesi) è presente un servizio dedicato a, nel quale viene confermata la presenza delle modalità Versus e Mission.

In modalità Versus, le tattiche da utilizzare saranno variabili in base alle combinazioni di stili dei personaggi, in modalità Mission invece dovremo raggiungere una serie di obiettivi non meglio precisati in compagnia di altri giocatori, così da completare le varie missioni proposte.

Naruto to Boruto Shinobi Striker è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il gioco è ancora privo di una data di lancio.