Naruto to Boruto: Shinobi Striker: il nuovo video ci presenta le tipologia di ninja

Dopo l'introduzione al combat system dici presenta le diverse tipologie di arti ninja presenti all'interno del titolo dalla spiccata componente multiplayer.

L'arte di Tipo d'attacco fornirà al giocatore potenza e velocità notevoli, e comprendono colpi quali Rasengan, Taglio del fulmine e Shinra Tensei. Il Tipo a distanza - come suggerisce il nome - è efficace nel combattimento a distanza, e include Palla di fuoco, Amaterasu, e la Danza Shikigami. Il ninja di Tipo difensivo è ideale per potenziare la difesa, consentendo di utilizzare la Tecnica dei proiettili marini. Il Tipo curativo, infine, garantisce l'abilità di curare non solo il proprio personaggio, ma anche i compagni di squadra.

Naruto to Boruto Shinobi Striker sarà disponibile nei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.