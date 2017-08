Naruto to Boruto Shinobi Striker: pubblicato il trailer della Gamescom

è pronto per essere presentato alla Gamescom 2017:ha svelato nuovi contenuti del gioco, oltre ad aver pubblicato un trailer inedito in italiano.

Per la prima volta nella serie, sarà disponibile il Sistema Avatar che consentirà ai giocatori di personalizzare il loro ninja con diversi equipaggiamenti. Per diventare il più forte, dovranno gestire al meglio le loro tecniche e attivare varie abilità in modo da vincere la battaglia nella Ninja League, la modalità di combattimento principale 4 vs 4. Oggi i fan di Naruto potranno scoprire nuovi personaggi e aree nel trailer dedicato alla gamescom. Boruto, Shikamaru, Choji e 4 diversi avatar shinobi si uniscono alla battaglia in mappe verticali come nel Villaggio della Foglia. Scegli quello che asseconda al meglio il tuo stile di combattimento!



Naruto to Boruto Shinobi Striker cerca ninja coraggiosi che vogliano partecipare ai combattimenti che si svolgeranno nel padiglione di Bandai Namco Entertainment Europe nella HALL 6 A41/B41. Il gioco sarà disponibile su nel 2018 su PlayStation4, Xbox One, PC tramite Steam e altri rivenditori digitali.