Sul nuovo numero di Weekly Jump è stato annunciato chefaranno pate del roster di. Sulla rivista inoltre sono stati svelati vari tipi di Ninjutsu per Sakura Haruno, Choji Akimichi, Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki.

Le varie tipologie di Ninja presenti nel gioco sono state illustrate recentemente con un trailer pubblicato da Bandai Namco, inoltre il publisher ha reso da poco disponibile anche un filmato incentrato sul combat system.

Naruto to Boruto Shinobi Striker sarà disponibile nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).