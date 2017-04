Naruto to Boruto Shinobi Striker: trapelato il primo trailer in lingua inglese

Come segnalato da Gematsu, il canalee YouTube "PS360HD2" ha pubblicato il primo trailer in lingua inglese di, spin-off della serie Naruto svelato sull'ultimo numero della rivista Weekly Jump.

Il titolo si presenta come un gioco d'azione fortemente orientato al multiplayer, con supporto per gli scontri online 4v4. Naruto to Boruto Shinobi Striker è sviluppato da Soleil, sussidiaria di Valhalla Game Studios, team fondato da Tomonobu Itagaki e responsabile di Devil's Third per Wii U.

Il trailer conferma che Naruto to Boruto Shinobi Striker uscirà non solo su PS4 come inizialmente annunciato ma anche su Xbox One e PC (via Steam). Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Bandai Namco.