Naruto to Boruto Shinobi Striker: vediamo una partita di Capture the Flag

Durante la Gamescom 2017 è emerso un nuovo video gameplay di, in cui viene mostrato un incontro didove vediamo opporsi un team composto da personaggi di Naruto Shippuden e un altro dai nuovi avatar personalizzabili dal giocatore.

Dopo il trailer ufficiale in lingua italiana pubblicato negli ultimi giorni, Naruto to Boruto: Shinobi Striker torna a mostrarsi durante la fiera tedesca con un nuovo video gameplay della durata di oltre sei minuti: potete visionarlo in cima alla notizia. Come possiamo vedere, tra le novità principali del gioco troviamo la possibilità di creare nuovi avatar personalizzabili.

Per saperne di più sul titolo, sulle nostre pagine trovate ulteriori dettagli sul sistema di combattimento e sulle diverse tipologie di ninja disponibili. Ricordiamo che Naruto to Boruto: Shinobi Striker sarà disponibile nel corso del 2018 su PS4, Xbox One e Steam.