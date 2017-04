Naruto Ultimate Ninja Blazing celebra i 10 milioni di giocatori con nuovi eventi

annuncia cheha raggiunto l’importante traguardo di oltre 10 milioni di giocatori, impegnati ad affrontare le sue emozionanti battaglie a turni. Il publisher celebrerà questo importante con tre campagne speciali, a partire dal 31 marzo.

Prima campagna: Blazing Festival

Dal 31 marzo fino al 7 aprile, nel gioco arriverà per la prima volta il leggendario Shinobi, Madara Uchiha, oltre ad altri importanti personaggi.



Seconda campagna: bonus speciali di accesso

La seconda campagna includerà uno speciale bonus di accesso, che darà ai giocatori la possibilità di ottenere fino a 65 perle ninja gratuite, accedendo al gioco ogni giorno dal 31 marzo al 7 aprile.



Terza campagna: supporto speciale per tutte le missioni

Anche l’ultima campagna si terrà dal 31 marzo al 7 aprile e includerà un supporto speciale per le missioni nel gioco, che consentirà di guadagnare il triplo di punti esperienza rispetto al normale. Inoltre, i giocatori avranno bisogno di solo metà della loro salute per poter partecipare alle missioni.



Presto sarà aggiunta al gioco anche una nuova modalità battaglia, chiamata “Shinobi Road”! Il numero di mappe sarà ampliato da tre a venti e gli utenti potranno usare una combinazione di un massimo di 18 ninja per superare la sfida. Infine, completando le missioni, sarà possibile ottenere alcuni oggetti speciali! Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing è scaricabile da App Store e Google Play.