Naruto Ultimate Ninja Storm 4: il DLC Road to Boruto è disponibile da oggi

annuncia il lancio di: grazie alla grafica in stile anime diunita al sistema di combattimento migliorato e ad una modalità storia tutta nuova che narra le imprese di Boruto Uzumaki,porta la serie Storm a un livello superiore.

Ambientato in un Villaggio della Foglia completamente rinnovato e basato sulla trama narrata nel film Boruto: Naruto the Movie, in questo episodio i giocatori dovranno assumere il ruolo di Boruto, figlio di Naruto Uzumaki appartenente alla nuova generazione di Shinobi, e passare dagli esami di selezione dei Chunin a feroci ed esaltanti combattimenti contro l’impetuoso Momoshiki e il suo fedele servo Kinshiki. Inoltre, Road to Boruto aggiunge alla sua già folta schiera nuovi personaggi giocabili, quali Boruto, Sarada, Mitsuki, Naruto il Settimo Hokage, Sasuke lo Shinobi Errante e Mecha Naruto. Questi nuovi personaggi daranno vita a nuove ed esclusive combinazioni tra la vecchia e la nuova generazione!

E allora sei pronto a combattere? L’espansione Road to Boruto e il pacchetto completo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto (che include il gioco base, l’espansione e il Season Pass) sono disponibili per PlayStation 4, Xbox One e per PC su Steam.